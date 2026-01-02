Crans-Montana. Si scopre di chi è figlia Jessica Moretti, proprietaria del Constellation. Da non crederci

Sono Jacques e Jessica Moretti i titolari del locale notturno “Le Constellation” di Crans-Montana, teatro della tragedia verificatasi nella notte di Capodanno che ha causato la morte di almeno 47 persone. Il 2 gennaio, entrambi sono stati ascoltati dalle autorità svizzere nell’ambito delle indagini in corso sull’incendio. Al momento, non risultano iscritti nel registro degli indagati. Nel frattempo, i profili social ufficiali del locale sono stati disattivati, lasciando online poche testimonianze della loro precedente attività.

Origini e attività imprenditoriale a Crans-Montana

Jacques e Jessica Moretti sono originari della Corsica, in Francia, e hanno consolidato nel tempo una presenza significativa nel settore turistico della regione di Crans-Montana. Oltre alla discoteca distrutta dal rogo, sono titolari di altri esercizi nella zona, tra cui il ristorante “Le Vieux Chalet” a Lens, specializzato in cucina corsa, e il locale “Senso”. Il loro percorso imprenditoriale è stato ricostruito da diversi media francesi locali.

Jacques Moretti proviene da Ghisonaccia, un piccolo centro della Corsica, e si è trasferito nel Canton Vallese all’inizio degli anni 2000. Jessica Anne Jeanne Maric, oggi nota come Jessica Moretti, ha 40 anni, è nata nella Corsica centrale e cresciuta a Cannes, sulla Costa Azzurra. Il padre, Jean-Paul Maric, è un vigile del fuoco in servizio a Cannes.

Il curriculum formativo di Jessica Moretti comprende esperienze di studio presso l’Università di Glamorgan nel Regno Unito, l’Università Internazionale di Monaco e la Montpellier Business School. Tuttavia, molte di queste informazioni non sono attualmente disponibili online. Anche il suo profilo Facebook è privo di contenuti pubblici, senza fotografie né post visibili.

La coppia ha iniziato le attività turistiche in Svizzera nel 2011. Nel 2015 ha acquisito il locale “Le Constellation”, sottoponendolo a lavori di ristrutturazione completati in circa 100 giorni. Da allora, hanno avviato una rapida espansione con l’apertura di nuove strutture, contribuendo a definire l’offerta turistica e notturna di Crans-Montana.

La notte dell’incendio a Le Constellation

Secondo le prime ricostruzioni, Jessica Moretti si trovava all’interno del locale al momento dello scoppio dell’incendio e ha riportato ustioni a un braccio. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma rimane in stato di forte choc. Jacques Moretti non era presente durante la serata di Capodanno. Attraverso un dipendente, i proprietari hanno comunicato di essere “estremamente colpiti dall’evento” e di aver “perso alcuni membri dello staff” nella tragedia.

Prime ipotesi sulle cause e testimonianze

Le indagini preliminari suggeriscono che la causa dell’incendio potrebbe essere riconducibile al poliuretano utilizzato per l’isolamento acustico, materiale noto per la sua elevata infiammabilità. Questo elemento è attualmente oggetto di verifiche tecniche da parte degli inquirenti svizzeri.

Jean-Thomas Filippini, amico di lunga data dei Moretti, ha dichiarato: “Li conosco da 10 anni. L’ho sentita dopo l’incidente, mi ha detto che è una tragedia”. Ha inoltre ricordato il profondo legame della coppia con la Corsica e i progetti musicali che stavano portando avanti: “Sono una coppia laboriosa. Tornavano in Corsica ogni volta che potevano“.

La comunità di Crans-Montana resta profondamente colpita dall’accaduto, mentre i familiari delle vittime attendono chiarimenti ufficiali. Le indagini continuano a concentrarsi sul ruolo dei proprietari, sul rispetto delle norme di sicurezza e sulle caratteristiche strutturali dell’edificio.