“Credi nel destino?”. Lotterie, l’incredibile storia della donna che… vinse due volte. Negli ultimi 10 giorni. Ecco quanto ha “incassato”

Ci siamo chiesti tante volte se la vita ha un senso, oppure se le cose accadono per puro caso. Sarà capitato a ciascuno di noi, almeno una volta, di sognare una vincita in una delle tante lotterie sparse per il pianeta. Un bel gruzzolo piovuto dal cielo che ci permettesse di dedicarci senza preoccupazioni economiche a ciò che più ci piace fare. Ebbene, per una donna del Massachusetts, Christine Wilson, questo “sogno impossibile” si è avverato. Dieci giorni fa la fortunata signora, che è solita acquistare biglietti in cerca di fortuna, ha vinto il primo premio di un milione di dollari alla Massachussets State Lottery. Uno di quegli eventi super fortunati da raccontare ai nipoti, che pochi possono dire di aver vissuto.

La fortuna incredibile della signora Wilson

Il destino, o chi per esso, ha un bizzarro senso dell’umorismo. Perché a 10 giorni di distanza, comprando il biglietto di un’altra lotteria (evidentemente la vincita non le era bastata), Christine ha vinto… un altro milione di dollari. Una coincidenza praticamente impossibile, che però si è verificata davvero. E ha ovviamente suscitato scalpore in tutti gli Stati Uniti. La fortunata signora ha dichiarato che con la vincita iniziale, per prima cosa, si era comprata un Suv. E che invece userà il secondo milione “per risparmiare“. Probabilmente, la Wilson non rinuncerà alla sua abitudine di comprare i biglietti delle lotterie. In attesa di una altro milione, forse. Perché il destino ha un percorso tutto suo, imponderabile agli umani.