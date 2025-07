Crema solare, i 5 errori che mettono a rischio la salute (e li fanno tutti). Attenzione

La protezione solare è essenziale per salvaguardare la pelle dai dannosi raggi UV. Tuttavia, anche con le migliori intenzioni, si possono commettere errori comuni che compromettono l’efficacia della crema solare. In questo articolo esploriamo i principali errori da evitare per assicurare una protezione ottimale sotto il sole.

Gli Errori più Comuni

Secondo gli esperti di Altroconsumo, ci sono diversi sbagli frequenti nell’uso della crema solare. Ecco i principali:

1) Affidarsi esclusivamente alla crema solare – La protezione solare non dovrebbe essere l’unica difesa contro il sole. È importante anche evitare l’esposizione nelle ore più calde, indossare cappelli e occhiali da sole, cercare l’ombra e usare indumenti protettivi.

2) Applicare una quantità insufficiente di crema – Per garantire il livello di protezione indicato, è necessario applicare circa 2 mg per cm² di pelle, corrispondenti a circa 30-40 ml per un adulto.

3) Interpretare male il termine “water resistant” – Questo termine indica che la crema mantiene parte della protezione per un periodo limitato dopo il contatto con l’acqua. È fondamentale riapplicare la crema dopo il bagno o la sudorazione intensa.

Gli Altri Errori da Evitare

4) Non riapplicare la crema solare – Anche le creme più resistenti perdono efficacia nel tempo. È consigliabile riapplicare ogni due ore, dopo il bagno o sudorazione, anche con cielo coperto.

5) Sottovalutare la necessità di protezione con l’abbronzatura – L’abbronzatura non sostituisce la protezione solare. Anche con pelle scura o abbronzata, l’uso di una crema con SPF adeguato è essenziale per prevenire i danni cutanei a lungo termine.