Crolla un terrapieno, intrappolati sotto terra. Un morto e un ferito

Una tragica morte ha colpito il piccolo comune di Montefiascone, in provincia di Viterbo, in seguito al crollo di un terrapieno. Un tratto di parete rocciosa è precipitato sul ristorante-pizzeria “Da Paolo al Miralago”, travolgendo la proprietà situata in via Bandita. A perdere la vita nel disastro è stato Paolo Morincasa, il titolare del locale, il cui corpo è stato recuperato tra le macerie dai vigili del fuoco. Il personale dei carabinieri e dei vigili del fuoco è giunto sul posto immediatamente, scavando tra le rovine per oltre un’ora, a volte persino a mani nude, alla ricerca di possibili vittime. Le operazioni di soccorso sono state guidate dalle voci dei due uomini, intrappolati nelle profondità del locale, che provenivano dalla cantina. Tra loro, il cuoco che lavorava con Morincasa è stato ritrovato sotto shock ma, fortunatamente, in buone condizioni fisiche. Il timore però è che ci siano altre vittime sotto il crollo. Dopo il forte boato provocato dal crollo, la strada è stata immediatamente chiusa al traffico. I residenti, usciti dalle loro abitazioni allarmati dal rumore, ora attendono ansiosamente di comprendere la gravità di quanto accaduto.

Il crollo ha interessato una parete sulla quale erano in corso lavori per realizzare ulteriori stanze di pertinenza del ristorante-pizzeria. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino, in un momento di festa per la comunità: proprio accanto, in una chiesa vicina, si stava celebrando un battesimo. “Abbiamo sentito un boato tremendo e poi le sirene di ambulanze e vigili del fuoco”, ha raccontato un testimone.

Questo tragico evento ha lasciato la comunità di Montefiascone in lutto e in stato di shock. Le indagini sono in corso per comprendere le cause dell’incidente e per verificare se esistono ulteriori rischi per la sicurezza nella zona.