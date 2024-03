Crollano massi sulla statale, colpito pullman di turisti

Paura e sgomento per alcuni turisti a bordo di un autobus. Stavano passando sulla pittoresca Strada Statale 163 Amalfitana, che collega Meta di Sorrento ad Amalfi, quando una caduta di massi dal costone sovrastante ha colpito il mezzo. Il vetro del veicolo è stato sfondato dall’impatto dei massi, ma fortunatamente non si registrano feriti, sebbene l’incidente abbia causato paura tra i passeggeri e disordini nella viabilità dell’area.

Dubbi sulla sicurezza della Statale Amalfitana

L’episodio ha sollevato preoccupazioni immediate sulla sicurezza della Strada Statale 163 Amalfitana, un tracciato celebre per le sue viste mozzafiato e molto frequentato da turisti da tutto il mondo. Al momento, le autorità stanno valutando l’opportunità di chiudere temporaneamente la strada per garantire la sicurezza degli automobilisti, una decisione che potrebbe avere un impatto significativo sulla mobilità nella regione, già nota per le sue difficoltà di traffico, soprattutto nel periodo estivo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sorrento, che hanno immediatamente avviato le operazioni per gestire la situazione e valutare l’entità dei danni. Allo stesso tempo, sono state intraprese azioni per garantire la sicurezza della zona, con un’attenzione particolare alla stabilità del costone da cui sono caduti i massi.

Questo incidente riporta all’attenzione la questione della manutenzione e della sicurezza delle infrastrutture stradali in aree geograficamente complesse come la Costiera Amalfitana, dove il rischio di frane e cadute di massi è costantemente presente a causa della conformazione del territorio.

Le autorità locali e regionali sono chiamate a un’azione tempestiva non solo per affrontare l’immediata esigenza di sicurezza stradale, ma anche per sviluppare strategie a lungo termine volte a prevenire simili incidenti, salvaguardando così la sicurezza dei residenti e dei numerosi visitatori che ogni anno scelgono la Costiera Amalfitana come meta delle loro vacanze.