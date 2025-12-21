“Crollo improvviso”. Sondaggi, oggi c’è un grande sconfitto e un sorpasso clamoroso

Il quadro politico italiano mostra una sostanziale stabilità, con alcune variazioni significative nei consensi dei principali partiti. Fratelli d’Italia consolida la propria posizione di primo partito aumentando i voti, mentre la Lega subisce una flessione che la porta a essere superata da Forza Italia. Nel campo dell’opposizione, il Partito Democratico e Alleanza Verdi-Sinistra registrano piccoli cali, mentre il Movimento 5 Stelle mantiene la sua base elettorale stabile.

Le ultime settimane sono state segnate da eventi politici intensi, tra cui la kermesse di Atreju, caratterizzata dall’assenza di Elly Schlein, e le tensioni nella maggioranza durante la discussione sulla legge di bilancio, in particolare sul tema delle pensioni. Inoltre, l’assemblea nazionale del Pd e l’ingresso di una nuova area liberale in Forza Italia, guidata da Roberto Occhiuto, hanno contribuito a ridefinire gli equilibri interni. Sul piano internazionale, il dibattito sulle trattative in Ucraina e il rinvio deciso dal Consiglio dell’Unione europea sulla questione degli asset russi hanno rappresentato un ulteriore elemento di attenzione politica.

I dati aggiornati dei sondaggi e l’analisi dei partiti

Nonostante la complessità degli eventi politici, l’impatto sui consensi appare contenuto. Fratelli d’Italia si conferma al primo posto con un aumento al 28,4%, rafforzando il distacco dalle altre forze politiche. Il Partito Democratico registra una leggera perdita e si attesta al 21,3%, mantenendo tuttavia una posizione stabile rispetto all’anno precedente. Il Movimento 5 Stelle rimane stabile al 13,5%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra scende a 6,1%, con una variazione minima.

La Lega mostra una flessione significativa, scendendo all’8,1%, uno dei livelli più bassi degli ultimi tempi. In parallelo, Forza Italia si posiziona all’8,3%, riuscendo a superare il Carroccio e a tornare al secondo posto nella coalizione di centrodestra. Tra le formazioni minori, Azione si attesta al 3,1%, Italia Viva al 2,5% e +Europa all’1,6%, con sostanziale stabilità.

Gradimento del governo e opinione sulla leadership

Sul fronte dell’esecutivo, i dati indicano un lieve miglioramento della fiducia. Il gradimento verso il governo sale al 42%, con un incremento di due punti percentuali rispetto al mese precedente. Anche la valutazione personale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, migliora, raggiungendo un indice di gradimento del 43%. Tuttavia, le opinioni critiche restano prevalenti, riflettendo un Paese ancora diviso ma con equilibri politici che per ora resistono alle tensioni interne ed esterne.