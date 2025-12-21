Vai al contenuto

“Crollo improvviso”. Sondaggi, oggi c’è un grande sconfitto e un sorpasso clamoroso

Grafico sondaggi politici dicembre 2025

Il quadro politico italiano mostra una sostanziale stabilità, con alcune variazioni significative nei consensi dei principali partiti. Fratelli d’Italia consolida la propria posizione di primo partito aumentando i voti, mentre la Lega subisce una flessione che la porta a essere superata da Forza Italia. Nel campo dell’opposizione, il Partito Democratico e Alleanza Verdi-Sinistra registrano piccoli cali, mentre il Movimento 5 Stelle mantiene la sua base elettorale stabile.

Le ultime settimane sono state segnate da eventi politici intensi, tra cui la kermesse di Atreju, caratterizzata dall’assenza di Elly Schlein, e le tensioni nella maggioranza durante la discussione sulla legge di bilancio, in particolare sul tema delle pensioni. Inoltre, l’assemblea nazionale del Pd e l’ingresso di una nuova area liberale in Forza Italia, guidata da Roberto Occhiuto, hanno contribuito a ridefinire gli equilibri interni. Sul piano internazionale, il dibattito sulle trattative in Ucraina e il rinvio deciso dal Consiglio dell’Unione europea sulla questione degli asset russi hanno rappresentato un ulteriore elemento di attenzione politica.

I dati aggiornati dei sondaggi e l’analisi dei partiti

Nonostante la complessità degli eventi politici, l’impatto sui consensi appare contenuto. Fratelli d’Italia si conferma al primo posto con un aumento al 28,4%, rafforzando il distacco dalle altre forze politiche. Il Partito Democratico registra una leggera perdita e si attesta al 21,3%, mantenendo tuttavia una posizione stabile rispetto all’anno precedente. Il Movimento 5 Stelle rimane stabile al 13,5%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra scende a 6,1%, con una variazione minima.

La Lega mostra una flessione significativa, scendendo all’8,1%, uno dei livelli più bassi degli ultimi tempi. In parallelo, Forza Italia si posiziona all’8,3%, riuscendo a superare il Carroccio e a tornare al secondo posto nella coalizione di centrodestra. Tra le formazioni minori, Azione si attesta al 3,1%, Italia Viva al 2,5% e +Europa all’1,6%, con sostanziale stabilità.

Gradimento del governo e opinione sulla leadership

Sul fronte dell’esecutivo, i dati indicano un lieve miglioramento della fiducia. Il gradimento verso il governo sale al 42%, con un incremento di due punti percentuali rispetto al mese precedente. Anche la valutazione personale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, migliora, raggiungendo un indice di gradimento del 43%. Tuttavia, le opinioni critiche restano prevalenti, riflettendo un Paese ancora diviso ma con equilibri politici che per ora resistono alle tensioni interne ed esterne.

