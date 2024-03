Crollo in piena notte a Roma, macchine sepolte dalle macerie

Nella tranquilla notte di Roma, un evento inaspettato ha turbato la quiete del rione Trastevere. Un muro di tufo alto 6 metri e lungo 25 è crollato improvvisamente, causando non solo un grande spavento tra i residenti ma anche danni significativi. Il crollo, che ha avuto luogo in via San Francesco di Sales, all’altezza del civico 20, ha interessato la comunità nella notte di oggi, domenica 10 marzo.

Le forze di soccorso, tra cui la Squadra 7/A di Ostiense e il funzionario di Guardia dei vigili del fuoco, sono intervenute prontamente sul posto. Anche il Nucleo Gos VF, dotato di attrezzature per movimentazione terra, è stato dispiegato per rimuovere le macerie e liberare la strada, rendendo nuovamente transitabile l’area interessata dal crollo.

Fortunatamente, nonostante l’imponente quantità di detriti e la gravità dell’incidente, non si registrano feriti. Tuttavia, diverse automobili parcheggiate nelle vicinanze sono state letteralmente sepolte sotto le macerie, come documentato dalle fotografie diffuse dai soccorritori. Anche le forze dell’ordine hanno raggiunto il luogo dell’evento per gestire la situazione e assistere nelle operazioni di soccorso.

La strada è stata prontamente interdetta al traffico per permettere le operazioni di sgombero e garantire la sicurezza della zona. Questo incidente solleva questioni riguardanti la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture urbane, sottolineando l’importanza di controlli regolari per prevenire simili eventi in futuro.