Dalai Lama, la polemica non si ferma. Quello che ha chiesto al bambino che lo voleva solo baciare

L’episodio del Dalai Lama che bacia un bambino sulle labbra e gli chiede di “succhiargli la lingua” durante una cerimonia pubblica in India lo scorso febbraio ha suscitato scalpore e indignazione. Il video, diventato virale, mostra il leader spirituale tibetano mentre scherza con il bambino di fronte a un pubblico di studenti nel tempio Tsuglagkhang di Dharamshala, dove il Dalai Lama vive in esilio.



Nel video si vede il bambino che chiede al Dalai Lama se può abbracciarlo e il leader spirituale lo invita sul palco. Dopo aver baciato il bambino sulla guancia, il Dalai Lama indica le labbra del bambino e lo bacia sulle labbra. Poi, in modo scherzoso, chiede al bambino di succhiargli la lingua. Nel video si sentono risate e applausi mentre i due si abbracciano e il Dalai Lama fa il solletico al bambino sotto le ascelle.



Tuttavia, l’episodio ha suscitato polemiche e critica da parte di molte persone, che hanno trovato il comportamento del Dalai Lama inappropriato e offensivo, specialmente nei confronti di un bambino. L’ufficio del leader spirituale ha rilasciato una dichiarazione di scuse, affermando che il Dalai Lama prende spesso in giro le persone in modo innocente e scherzoso, ma che si rammarica di questo incidente e si scusa con il bambino, la sua famiglia e i suoi amici in tutto il mondo per il possibile dolore causato dalle sue parole.



Il Dalai Lama è una figura spiritualmente importante e rispettata in tutto il mondo, noto per la sua lotta pacifica per l’autonomia del Tibet e per i suoi insegnamenti sulla compassione e la non violenza. Tuttavia, questo episodio solleva interrogativi sulla sua condotta in pubblico e sottolinea l’importanza di comportamenti appropriati e rispettosi, specialmente quando si tratta di interazioni con minori.