“Danno neurologico”. Lorenzo caduto dagli anelli, le terribili parole dei medici

Lorenzo Bonicelli è vigile, ma le sue condizioni restano delicate. Dopo la caduta dagli anelli durante le Universiadi estive, il ginnasta 23enne è ricoverato all’ospedale di Essen, in Germania. I medici hanno confermato un danno neurologico la cui entità, però, non è ancora quantificabile.

Il professor Andrea Ferretti, presidente della commissione medica della Federginnastica e direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni, ha visitato l’atleta e, dopo un confronto con l’équipe medica tedesca, ha riferito che Bonicelli ha riportato un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta chirurgicamente in modo tempestivo e corretto.

Nel comunicato ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia si precisa che l’atleta della Ghislanzoni Gal di Lecco è stabile, ma è stata necessaria una tracheotomia per facilitare la respirazione, prolungando la degenza in ospedale di almeno una settimana prima di ipotizzare il trasferimento in Italia.

Una immagine di Lorenzo Bonicelli.

Attesa e ansia per Lorenzo Bonicelli, l’azzurro della ginnastica artistica caduto durante l’esercizio agli anelli alle Universiadi in corso a Essen, in Germania. Il 23enne di Lecco, uscito male nella terza rotazione del suo esercizio è stato soccorso dallo équipe medica dell’organizzazione e dai responsabili sanitari di FISU e CUSI, prima di essere trasportato al vicino Policlinico universitario dove è stato operato al collo.

FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO’ ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++

Ferretti ha incontrato anche i familiari di Lorenzo ed è in costante contatto con il presidente federale Andrea Facci. La Federazione ha già avviato le procedure per il trasferimento in un centro specializzato in Italia, con tutti i protocolli di sicurezza.

L’atleta è assistito in ospedale dalla madre Vania, dal padre Simone e dalla fidanzata Lisa Rigamonti, che sono accanto a lui senza mai lasciarlo solo durante la degenza post-operatoria.

L’incidente è avvenuto durante una prova agli anelli, specialità nella quale Bonicelli era considerato un talento emergente. La caduta ha causato un impatto violento sul tratto cervicale, richiedendo un intervento urgente per evitare complicazioni.

La fidanzata ha dichiarato che la vita di Lorenzo cambierà radicalmente, ma il giovane sta affrontando la situazione con coraggio e lucidità. Non ha mai perso conoscenza, un segnale positivo in vista di un possibile recupero.

Numerosi messaggi di solidarietà arrivano dal mondo della ginnastica, con atleti, dirigenti e tifosi che esprimono vicinanza al giovane lecchese.

La Federazione continua a monitorare la situazione clinica e logistica, fornendo aggiornamenti sul trasferimento in Italia, sul percorso riabilitativo e sulle condizioni neurologiche a lungo termine di Lorenzo Bonicelli.