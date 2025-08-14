Dario Argento, corsa in ospedale: la brutta notizia!

Il noto regista Dario Argento, 85 anni, è stato ricoverato questa mattina presso l’ospedale Anna Rizzoli di Ischia a seguito di una crisi respiratoria. La situazione medica è legata a una patologia preesistente, di cui il maestro del cinema soffrirebbe da tempo. Le autorità ospedaliere hanno confermato il ricovero, precisando che le condizioni non risultano gravi ma richiedono approfondimenti immediati.

Argento si trovava sull’isola per una vacanza quando ha accusato un malore nelle ultime ore. Il peggioramento della sua respirazione ha reso necessario il trasferimento al pronto soccorso, dove il personale sanitario ha disposto una serie di esami clinici e strumentali per monitorare con precisione il suo stato di salute.

Al termine degli accertamenti strumentali, sarà valutata l’eventuale necessità di trasferire Argento in un reparto dedicato, per garantire un controllo più costante e un’assistenza specifica. Il ricovero è da considerarsi una misura precauzionale, motivata dall’età avanzata e dalla storia clinica del regista.

Dario Argento rappresenta una figura di rilievo nel panorama cinematografico italiano e internazionale, noto soprattutto per il contributo al genere horror e thriller. I suoi fan e gli esperti del settore seguono con attenzione gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.