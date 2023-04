Davide Ferrerio, è arrivata la sentenza

Il 23enne Nicolò Passalacqua è stato condannato a 20 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi nell’aggressione del giovane bolognese Davide Ferrerio a Crotone l’11 agosto 2022. Il processo con rito abbreviato si è concluso dopo una mattinata di tensione, con il sindaco di Crotone e il delegato della provincia presenti in aula.

Il pm della procura di Crotone aveva chiesto una pena di 20 anni di reclusione per Passalacqua, che è stato in carcere da subito dopo l’aggressione dell’estate scorsa. Il giovane era stato accusato di aver picchiato Ferrerio, che è in coma irreversibile da allora. La famiglia di Ferrerio ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa degli insulti che si sono verificati fuori dal tribunale tra i familiari delle due parti. L’avvocato di Passalacqua aveva chiesto la derubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni gravissime, ma la richiesta è stata respinta.