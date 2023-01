Dazn, arriva il rimborso per i disservizi: ecco come funziona

I disservizi registrati dalla piattaforma di streaming Dazn durante le ultime partite di Serie A saranno rimborsati. La decisione è stata presa oggi pomeriggio durante una riunione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) indetta dal Ministro Adolfo Urso e che ha visto la partecipazione del ministro Andrea Abodi, del presidente e dell’AD della Lega Serie A, del presidente AGCOM e dei rappresentanti di DAZN. “Dazn ha assunto la responsabilità del disservizio e ristorerà gli utenti secondo quanto previsto dalla delibera Agcom”. Lo ha detto il presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella al termine dell’incontro al Mimit con i ministri Urso e Abodi. “L’incontro con il ministro – ha aggiunto – e’ stato utile e prezioso per rafforzare la collaborazione istituzionale”.

Come accedere al rimborso

Stando a quanto ha annunciato la piattaforma di streaming, l’indennizzo, ovvero un quarto dell’abbonamento mensile, avverrà in automatico (non sarà quindi necessaria alcuna azione da parte degli abbonati) e sarà accreditato direttamente sul metodo di pagamento selezionato al momento dell’attivazione del servizio o versato sotto forma di voucher. I tempi sono stretti: si parte questa settimana e non si andrà oltre l’inizio del prossimo mese.



Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha definito l’incontro “utile e fruttuoso”, rivelando che “DAZN ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia una struttura tecnica operativa per dare una risposta sempre più immediata per qualsiasi tipo di problema”.



