Dazn, Sky, Mediaset e Amazon. Calcio, ecco dove vedere tutte le partite della nuova stagione (e a quali prezzi)

Il campionato di calcio sta per iniziare, con la nuova stagione che prenderà il via già il 17 agosto. L’anticipo della data d’inizio è dovuto a un calendario fittissimo di impegni e competizioni, che molti ritengono eccessivo. Tra la nuova formula della Champions League e il Mondiale per Club, squadre e giocatori dovranno affrontare un vero e proprio tour de force. Anche i tifosi, seppur comodamente dal divano, saranno coinvolti in questa maratona calcistica. Tuttavia, il vero enigma per molti sarà capire dove e come poter seguire le partite della propria squadra del cuore, considerando anche il costo. La frammentazione dei diritti televisivi, ormai una costante, rende ogni anno più complesso orientarsi tra le varie piattaforme a pagamento. Il calcio, che un tempo era lo sport più popolare, sta diventando sempre più difficile da seguire in modo continuativo, visto che per guardare tutte le competizioni nazionali e internazionali sono necessari tre abbonamenti diversi. Ecco quindi una guida per aiutare a fare chiarezza.

SERIE A: dove seguirla (e c’è anche la Serie B)

La Serie A, come avviene ormai da diverse stagioni, sarà trasmessa integralmente su Dazn, con tutte le 10 partite di ogni giornata disponibili sulla piattaforma. Tre di queste partite saranno trasmesse anche su Sky in co-esclusiva. Dazn ha inoltre rinnovato l’accordo per la Serie B fino al 2027. Per accedere alla Serie A su Dazn, è necessario sottoscrivere il servizio standard, che ha un costo di 34,99 euro al mese. Le partite potranno essere seguite su due dispositivi registrati, purché siano entrambi collegati alla rete domestica. In pratica, ciò significa che si potranno vedere le partite su due schermi solo se si trovano nella stessa abitazione. Sarà possibile anche seguire le gare su un dispositivo mobile, ma solo se il dispositivo domestico non è in uso contemporaneamente. Per la visione contemporanea su due dispositivi diversi, è necessario il piano Dazn Plus, che costa 59,99 euro al mese. Dazn offre sconti su entrambi i pacchetti per chi paga in un’unica soluzione: il piano standard costa 359 euro l’anno (pari a 29,92 euro al mese), mentre il piano Plus viene 599 euro l’anno (pari a 49,91 euro al mese).

CHAMPIONS LEAGUE e coppe europee

Le Coppe europee, inclusa la Champions League, saranno trasmesse in esclusiva da Sky fino al 2027. TV8 potrà trasmettere solo una partita per turno, esclusivamente tra squadre straniere, senza includere quelle italiane. Pertanto, per seguire le competizioni europee sarà necessario abbonarsi a Sky o a Now, la piattaforma di streaming di Sky. Per guardare le partite su Sky, è indispensabile sottoscrivere sia il pacchetto Sky Calcio (che include tre partite di Serie A, Premier League e Bundesliga) sia il pacchetto Sky Sport per le coppe europee, con un costo complessivo di 34,90 euro per i primi 18 mesi. Per lo streaming su Now, è necessario il pass sport, che costa 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi.

PRIME VIDEO

Nonostante l’esclusiva di Sky sulla Champions, 18 partite su 203 saranno visibili su Prime Video. In particolare, su Prime verrà trasmessa la migliore partita del mercoledì, sempre con una squadra italiana protagonista. Per accedere a queste partite, è necessario un abbonamento a Prime Video, che costa 4,99 euro al mese, incluso nel servizio Amazon Prime.

MEDIASET

Quest’anno Mediaset non trasmetterà più partite di Champions League, perdendo l’ultimo baluardo del calcio “gratuito e popolare”. Sui canali Mediaset si potranno invece seguire la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.