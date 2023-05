De Laurentiis: “Ora la Champions. È anche lo scudetto di Mertens e Cavani”

Dopo il primo messaggio sul terreno di gioco del Maradona, ecco le parole di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Dazn: “È il coronamento di un’attesa durata 33 anni. Quando sono arrivato ho detto: “Ci vorranno dieci anni per arrivare in Europa”. Promessa mantenuta in anticipo. “Poi altri dieci per lo scudetto”. Anche questa promessa mantenuta con un paio d’anni d’anticipo. Ora vogliamo rivincerlo, rivincerlo e rivincerlo. E poi manca la Champions. Questa squadra – ha proseguito il patron – si era appesantita di responsibilità, ci voleva una manciata di aria nuova, una capacità di tornare in alto, ma come gruppo e senza individualità che remassero come un freno. È anche lo scudetto di Mertens, Insigne, Cavani, Higuain, Lavezzi, Quagliarella. Questo scudetto lo abbiamo costruito in tutti questi anni”.