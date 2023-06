L’avvocato di Impagnatiello: “Ha detto che l’unica forma di pentimento è il suicido”. La decisione del giudice

Alessandro Impagnatiello, l’uomo di 30 anni in custodia per il brutale femminicidio di Giulia Tramontano, ha dichiarato in un interrogatorio di convalida davanti al gip, che l’unica forma di pentimento possibile per lui sarebbe togliersi la vita. Queste parole sono state riferite dall’avvocato Sebastiano Sartori, il legale di Impagnatiello, dopo l’interrogatorio a San Vittore.

>>>>>> Il dolore della sorella

Impagnatiello, che è accusato di aver ucciso la sua compagna, incinta di sette mesi, nel loro appartamento a Senago, nel Milanese, ha parlato per poco più di mezz’ora di fronte alla giudice Angela Minerva. Ha affermato di aver agito senza un reale motivo, sotto lo stress della situazione complessa in cui si trovava. Ha indicato come fonte di stress non solo la gestione delle due ragazze, ma anche il fatto che altri fossero venuti a conoscenza della situazione, per esempio sul luogo di lavoro.

Nel tardo pomeriggio, la giudice Minerva ha emesso la sua decisione: ha convalidato l’arresto di Impagnatiello e ha disposto la sua custodia cautelare in carcere, ma ha escluso l’aggravante della premeditazione nel delitto.