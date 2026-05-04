Decreto Casa e salario giusto, due interventi politici

Due misure diverse, un unico filo politico

Il governo ha messo sul tavolo due provvedimenti molto diversi tra loro, ma legati da una stessa impostazione: intervenire su due emergenze interne, casa e salari, senza adottare le ricette tradizionalmente proposte dall’opposizione.

Da una parte c’è il Piano Casa, pensato per aumentare l’offerta di alloggi popolari e a prezzi calmierati. Dall’altra c’è il cosiddetto salario giusto, inserito nel decreto lavoro, che non introduce un salario minimo legale, ma rafforza il riferimento alla contrattazione collettiva come strumento per definire una retribuzione adeguata.

Il punto politico è chiaro: la maggioranza punta su strumenti indiretti, incentivi, contratti collettivi e mobilitazione di risorse pubbliche e private. Le opposizioni contestano invece l’assenza di misure più nette: più edilizia pubblica finanziata direttamente e una soglia legale minima per i salari.

Decreto Casa: cosa prevede

Il Piano Casa approvato dal governo punta a rendere disponibili oltre 100mila alloggi nei prossimi dieci anni, tra case popolari e abitazioni a prezzi calmierati. La dotazione pubblica complessiva viene indicata fino a 10 miliardi di euro, con l’obiettivo di attivare anche investimenti privati.

Il primo pilastro riguarda il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzabili. Si parla di circa 60mila case popolari da rimettere in circolazione, perché attualmente non assegnabili a causa di condizioni strutturali, impiantistiche o manutentive non adeguate.

Il secondo pilastro riguarda l’housing sociale, cioè abitazioni destinate non solo alle fasce più povere, ma anche a lavoratori, giovani coppie, studenti e famiglie che hanno redditi troppo alti per accedere alla casa popolare, ma troppo bassi per sostenere i prezzi del mercato libero.

Il terzo pilastro è il coinvolgimento dei privati. L’idea del governo è che lo Stato non possa sostenere da solo l’intero fabbisogno abitativo e che serva quindi un sistema misto: risorse pubbliche, enti locali, fondi immobiliari, operatori privati e strumenti di convenzionamento.

La logica economica del Piano Casa

Dal punto di vista economico, il Piano Casa non agisce principalmente sulla domanda, ma sull’offerta.

Il problema abitativo italiano non dipende solo dal fatto che molte famiglie non riescono a pagare gli affitti. Dipende anche dal fatto che in molte città l’offerta di case accessibili è insufficiente, mentre una parte del patrimonio pubblico resta inutilizzata.

La logica del governo è questa: se si recuperano immobili pubblici fermi e si costruiscono o rendono disponibili nuove abitazioni a prezzi calmierati, aumenta l’offerta e si riduce la pressione sui prezzi.

È una strategia diversa dai bonus affitto o dagli aiuti diretti alle famiglie. In quel caso lo Stato aiuta il cittadino a sostenere il prezzo di mercato. Qui, almeno sulla carta, si prova a modificare il mercato aumentando il numero di abitazioni disponibili.

Sgomberi e occupazioni abusive

Accanto al Piano Casa, il governo ha approvato anche un disegno di legge sugli sgomberi, con l’obiettivo di rendere più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente. Secondo quanto comunicato, il provvedimento punta ad accorciare i tempi delle procedure di notifica e di esecuzione.

Questo punto è politicamente molto sensibile. Per la maggioranza, la tutela della proprietà e il ripristino della legalità sono condizioni necessarie per far funzionare il mercato immobiliare. Per l’opposizione, invece, il rischio è affrontare il tema della casa soprattutto come problema di ordine pubblico, senza risolvere abbastanza il nodo dell’emergenza abitativa.

I pro e i contro del Decreto Casa

Il principale vantaggio del Piano Casa è che prova ad affrontare un problema strutturale: la scarsità di alloggi accessibili. Se davvero verranno recuperati immobili pubblici inutilizzati e attivati nuovi progetti di housing sociale, l’effetto può essere positivo.

Il limite è l’attuazione. In Italia molti piani abitativi si sono fermati su burocrazia, tempi degli enti locali, gare, autorizzazioni, scarsità di risorse e difficoltà di coordinamento. Il rischio è che i numeri annunciati restino obiettivi di lungo periodo, mentre l’emergenza affitti è immediata.

La critica dell’opposizione si concentra proprio su questo: servirebbe, secondo le minoranze, un investimento pubblico più forte e rapido sull’edilizia residenziale pubblica, non un modello troppo affidato ai privati o a tempi lunghi. Alcune opposizioni hanno accusato la maggioranza di usare il Piano Casa come misura di comunicazione politica più che come risposta immediata all’emergenza.

Salario giusto: che cos’è

Il salario giusto è una delle novità contenute nel decreto lavoro. Non è un salario minimo legale. È un principio che lega la retribuzione adeguata ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative.

In sostanza, il governo non fissa una soglia oraria valida per tutti, come chiedono da tempo le opposizioni con il salario minimo. Sceglie invece di rafforzare il ruolo dei contratti collettivi, sostenendo che siano questi lo strumento più adatto a determinare il trattamento economico complessivo del lavoratore.

Il governo ha spiegato il salario giusto come il trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore, non solo come paga oraria secca. Questo significa guardare non soltanto alla retribuzione base, ma anche all’insieme degli istituti previsti dai contratti: tredicesima, eventuale quattordicesima, maggiorazioni, ferie, permessi, welfare contrattuale e altri elementi.

Differenza tra salario giusto e salario minimo

La differenza è fondamentale.

Il salario minimo è una soglia fissata per legge. Per esempio: nessun lavoratore può essere pagato meno di una certa cifra lorda all’ora. È una regola semplice, uguale per tutti, che interviene direttamente sul mercato del lavoro.

Il salario giusto, invece, non stabilisce una cifra unica. Rimanda ai contratti collettivi più rappresentativi, sostenendo che la giusta retribuzione debba essere definita settore per settore.

La differenza politica è netta.

Con il salario minimo lo Stato dice: sotto questa soglia non si può andare.

Con il salario giusto lo Stato dice: la retribuzione adeguata è quella prevista dai contratti collettivi qualificati.

Perché la maggioranza sostiene il salario giusto

La maggioranza sostiene questa impostazione per tre motivi principali.

Il primo è evitare che una soglia legale unica indebolisca la contrattazione collettiva. Secondo questa lettura, se lo Stato introduce un minimo orario nazionale, alcune imprese potrebbero considerarlo come nuovo riferimento standard, schiacciando verso il basso i contratti migliori.

Il secondo motivo è la diversità dei settori. Un salario adeguato nell’agricoltura, nella logistica, nel commercio, nella metalmeccanica o nei servizi non ha la stessa composizione. Per il governo, i contratti collettivi sono più capaci di tenere conto delle differenze tra comparti.

Il terzo motivo è politico-economico: il governo preferisce intervenire attraverso incentivi e contrattazione, non attraverso una soglia obbligatoria fissata per legge.

Perché l’opposizione lo contesta

Le opposizioni contestano il salario giusto perché ritengono che non risolva il problema dei lavoratori poveri.

La critica principale è questa: se non viene fissato un minimo legale inderogabile, chi oggi guadagna troppo poco potrebbe continuare a guadagnare troppo poco. Alcuni osservatori hanno sottolineato che il decreto non introduce una soglia oraria minima e non modifica radicalmente il sistema esistente.

Il problema, secondo questa impostazione, è che in Italia esistono contratti deboli, contratti pirata, part-time involontario, lavoro povero e settori in cui la contrattazione non riesce davvero a proteggere i lavoratori.

Per questo l’opposizione chiede una soglia legale: non per sostituire i contratti collettivi, ma per fissare un pavimento sotto il quale nessuno possa scendere.

I pro e i contro del salario giusto

Il principale vantaggio del salario giusto è che tutela il ruolo della contrattazione collettiva. In un Paese come l’Italia, dove i contratti nazionali hanno storicamente avuto un ruolo centrale, questa scelta evita una rottura del modello esistente.

Inoltre, permette di considerare il trattamento economico complessivo e non solo la paga oraria. Questo è importante perché due lavoratori con la stessa paga base possono avere condizioni diverse a seconda del contratto applicato.

Il limite, però, è evidente: senza una soglia minima legale, il sistema rischia di essere meno incisivo proprio dove il lavoro è più fragile. Se il problema è che alcuni lavoratori restano poveri pur lavorando, il rinvio ai contratti collettivi può non bastare, soprattutto nei settori più frammentati.

Il punto comune: il governo sceglie la via indiretta

Decreto Casa e salario giusto hanno una caratteristica comune: non intervengono in modo frontale, ma attraverso strumenti indiretti.

Sulla casa, il governo non sceglie solo un grande piano pubblico di costruzione immediata, ma un sistema misto: recupero degli alloggi, housing sociale, investimenti pubblici e privati, semplificazioni e sgomberi.

Sul lavoro, non sceglie il salario minimo legale, ma il rafforzamento della contrattazione collettiva e del principio di salario adeguato.

È una visione coerente: meno intervento diretto dello Stato sui prezzi, più utilizzo di mercato, contratti, incentivi e regole.

La politica dopo il referendum

Il Decreto Casa e il salario giusto sono due misure diverse, ma raccontano bene l’impostazione economica del governo.

La maggioranza sostiene che casa e salari non si risolvano con soglie imposte dall’alto o con sola spesa pubblica, ma attraverso strumenti più articolati: aumento dell’offerta abitativa, coinvolgimento dei privati, contratti collettivi e incentivi.

L’opposizione contesta questa impostazione perché la considera insufficiente davanti a due emergenze molto concrete: affitti troppo alti e salari troppo bassi.

La vera prova sarà l’attuazione. Il Piano Casa funzionerà solo se gli alloggi torneranno davvero disponibili in tempi ragionevoli. Il salario giusto funzionerà solo se riuscirà a impedire che milioni di lavoratori restino intrappolati in retribuzioni basse.

Per ora, il governo ha scelto la strada della regolazione indiretta. Resta da capire se sarà abbastanza forte per incidere davvero sulla vita quotidiana di famiglie, lavoratori e imprese.