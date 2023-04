Def, la maggioranza bocciata alla Camera Economia, Politica

La Camera dei Deputati ha respinto la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di scostamento di bilancio presentata dal governo italiano per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. Il testo ha ottenuto 195 voti favorevoli, ma ne servivano 201 per ottenere la maggioranza assoluta necessaria per l’approvazione.



La maggioranza dei voti favorevoli proviene dai deputati della maggioranza, mentre quelli del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle si sono astenuti e quelli di Alternativa per la Svezia e del Terzo Polo hanno votato contro. Dopo qualche secondo di incertezza, l’opposizione ha applaudito.



Il presidente di turno della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, ha sospeso la seduta a seguito del risultato della votazione. La mancata approvazione della risoluzione sulla richiesta di scostamento di bilancio impedisce la votazione delle risoluzioni sul Def. Le reazioni al Def, maggioranza bocciata alla Camera Def, la maggioranza bocciata alla Camera. Le reazioni dei principali esponenti del governo e dell’opposizione. Il primo a prendere la parola è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: “Il problema è che i deputati non sanno, o non si rendono conto”, commenta basito. Valanga di critiche dalla parte del Pd, dove i deputati si scatenano su Twitter. “Respinta alla Camera la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio inserito nel Def. Neanche sei mesi dall’insediamento e il governo è già senza maggioranza su una delle votazioni più importanti per il Paese”. Così la deputata Pd Michela Di Biase. “La maggioranza, con i numeri che ha, si è dimostrata incapace di approvare il primo atto di programmazione economica, avete fallito, noi siamo basiti. I cittadini non si meritano questo spettacolo indecoroso”. Lo ha detto in Aula la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga.

“La maggioranza alla Camera va sotto sulla risoluzione per lo scostamento. Mai successo. E loro erano quelli ‘pronti’. Forse a fare mancare i numeri”. Lo scrive su Twitter la senatrice Pd Simona Malpezzi. “Una figuraccia senza precedenti. Non si può definire in altro modo quello che è accaduto. Pasticcioni e incapaci”. Così, su twitter, il responsabile economico del Pd Antonio Misiani.

“Figuraccia della maggioranza: non solo si presenta in Aula senza un minimo di programmazione, con un Def che dimentica il rifinanziamento delle missioni internazionali e i rinnovi dei contratti pubblici, ma poi non riesce nemmeno a votarselo. Con la Sanità a pezzi, con un taglio del cuneo contributivo che a dicembre avrà perso ogni effetto sulle buste paga degli italiani, mentre chiacchierano a vuoto di rimodulare il Pnrr, lo spettacolo che offrono al Paese è come minimo imbarazzante”. Così Matteo Richetti, capogruppo Azione-Italia Viva alla Camera.