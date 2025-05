Cronaca televisiva. “Ho qualcosa da dire su Bianca”: l’annuncio di Del Debbio tocca il cuore del pubblico – La serata di martedì su Rete 4 ha riservato una sorpresa inaspettata per i telespettatori. Il talk show politico “È sempre CartaBianca”, solitamente in onda, è stato sostituito il 6 maggio dal film “Il miglio verde” con Tom Hanks. Questo cambiamento improvviso ha generato preoccupazione: dove si trova Bianca Berlinguer? (continua a leggere dopo le immagini)

Bianca Berlinguer tranquillizza i telespettatori

La risposta è arrivata direttamente dalla giornalista. In un’intervista con Adnkronos, Bianca Berlinguer ha chiarito: “Il programma è sospeso perché non sono in condizioni ottimali, ma non si tratta di nulla di serio.” Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli, queste parole sono state sufficienti per rassicurare i fan più ansiosi. È previsto il suo ritorno martedì 13 maggio. (continua a leggere dopo le immagini)

Del Debbio svela i retroscena

Nei retroscena, la puntata era già pronta: ospiti confermati e temi di attualità attendevano solo di essere discussi. Tra i temi in programma:

Il Conclave imminente in Vaticano, con dettagli sui cardinali presenti.

in Vaticano, con dettagli sui cardinali presenti. La crisi in Ucraina , tra diplomazia e tensioni.

, tra diplomazia e tensioni. La foto virale di Donald Trump travestito da Papa, un fenomeno di rilevanza sia sociale che politica.

Nonostante tutto fosse pronto, la sopraggiunta indisposizione ha fermato Bianca Berlinguer sul punto di andare in onda. È intervenuto quindi Paolo Del Debbio, nel suo programma “4 di Sera”, per aggiornare il pubblico sugli avvenimenti.

Un messaggio di solidarietà in diretta

Del Debbio ha concluso con parole di affetto per la sua collega: “Questa sera, dopo di noi, non andrà in onda la mia amica Bianca Berlinguer a causa di una indisposizione. Da parte mia e di tutto il team, le auguriamo una pronta guarigione: rimettiti Bianca, sei forte.” Ha poi scherzato: “Se non lo fai per altri, fallo per Mauro Corona. Te lo immagini senza la sua Bianchina stasera? Bianca, abbi cura di te per il povero Mauro.” Un chiaro riferimento allo scrittore Mauro Corona, presenza costante accanto a Berlinguer. (continua a leggere dopo le immagini)

Salta CartaBianca, Del Debbio: "Rimettiti Bianca, sei forte. Fallo per Mauro Corona". pic.twitter.com/Zt0246671N — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 6, 2025

Il film “Il miglio verde” sostituisce il programma

Del Debbio ha concluso con un incoraggiamento: “A parte gli scherzi, sei una roccia. Riprenditi presto, vogliamo rivederti in TV.” La sostituzione dell’ultimo minuto ha avuto un impatto significativo sugli ascolti. Nonostante il cast di rilievo del film “Il miglio verde” (Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan), la concorrenza era spietata: la partita Inter-Barcellona su Tv8 ha attirato l’attenzione di molti. Il risultato? Solo 487.000 spettatori e un modesto 2,9% di share per il film su Rete 4, sotto la media abituale del talk show di Bianca Berlinguer.