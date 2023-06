Delitto Tramontano, Mara Venier alla madre del killer, sì suo figlio…

Nell’ambito della sua conduzione del programma Domenica In su Rai1, Mara Venier ha espresso il suo cordoglio per la tragedia legata all’omicidio di Giulia Tramontano. Tuttavia, il modo in cui ha scelto di manifestare il proprio dolore ha suscitato una serie di critiche e polemiche da parte del pubblico sui social media.



Durante la trasmissione, la conduttrice ha deciso di rivolgere un messaggio diretto alla madre di Alessandro Impagnatiello, il compagno di Giulia Tramontano e responsabile dell’omicidio. Le parole di Mara Venier sono state estremamente dure e cariche di emotività: “Vorrei mandare un abbraccio alla madre di Alessandro, l’assassino. Signora, lei ha fatto un’intervista dove dice ‘perdonatemi, vi prego di perdonarmi perché mio figlio è un mostro’. Sì signora, suo figlio è un mostro”.



L’intervento di Mara Venier ha sollevato diverse critiche da parte degli spettatori sui social media. Molti hanno ritenuto che la conduttrice abbia umiliato pubblicamente la madre del colpevole, una donna già distrutta dai sensi di colpa e dal dolore. Alcuni utenti hanno commentato che questo ennesimo carico di umiliazione in diretta nazionale non era necessario e che avrebbe solo alimentato il dolore di una madre che è a sua volta vittima di un gesto violento commesso da un figlio che non riconosce. Alcuni hanno addirittura suggerito che Mara Venier dovrebbe chiedere scusa per le sue parole.



È importante considerare che la tragedia di Giulia Tramontano ha scosso profondamente l’opinione pubblica, ma trattare la madre del colpevole con tale asprezza potrebbe essere considerato eccessivo da alcuni. È comprensibile che Mara Venier abbia voluto esprimere il suo disgusto per il gesto commesso da Alessandro Impagnatiello, tuttavia, il modo in cui ha scelto di farlo sembra aver generato una reazione negativa.



La televisione, essendo un mezzo di comunicazione di massa, deve fare attenzione a come trasmette le informazioni e i messaggi. È importante mantenere un equilibrio tra la libertà di espressione e il rispetto per le persone coinvolte in tragedie così dolorose.



Mara Venier potrebbe prendere in considerazione la possibilità di scusarsi per le sue parole e di riflettere su come veicolare il suo dolore senza ledere ulteriormente i sentimenti di una madre già provata. La sensibilità e il rispetto per tutte le parti coinvolte possono contribuire a creare un dialogo costruttivo e a promuovere una maggiore comprensione nelle situazioni di tragedia come quella che ha colpito Giulia Tramontano e le loro famiglie.