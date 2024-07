Dentifricio, ecco qual è il migliore al supermercato. La classifica di AltroConsumo

L’igiene dentale è una cosa molto importante, e va presa sul serio. A partire dal tipo di spazzolino che si usa e del dentifricio. Per questo la nota associazione dei consumatori italiani Altroconsumo ha condotto un’indagine sul miglior dentifricio che possiamo trovare in vendita nei supermercati italiani. Ad oggi la scelta è infinita, così come le marche. Occhio alla qualità, quindi, ma anche al tanto caro rapporto qualità/prezzo. Grazie alla lista in oggetto è così possibile trovare in vendita il migliore prodotto per l’igiene dentale, senza spendere una fortuna e molto importante per la salute. Partiamo dal decimo posto e andiamo a salire. 10) Biorepair Total Protective Repair – 49 – Qualità Bassa – Prezzo medio 3,45 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 4,60 euro; 9) AZ Pro-Expert Prevenzione Superiore Menta – 49 – Qualità Bassa – Prezzo medio 2,77 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 3,69 euro; 8) Colgate Total Original – 54 – Qualità Media – Prezzo medio 2,86 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 3,81 euro ; 7) Sensodyne Complete Protection – 54 – Qualità Media – Prezzo medio 4,24 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 5,65 euro. E i migliori?

Secondo la classifica sui migliori dentifrici in vendita al supermercato emersa dall’ultimo test di Altroconsumo, al sesto posto Pasta del Capitano Placca e Carie – 59 – Qualità Media – Prezzo medio 1,32 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 1,76 euro; 5) Meridol Protezione Gengive – 63 – Qualità Buona – Prezzo medio 4,22 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 5,63 euro; 4) Antica Erboristeria Totale Salvia e Menta – 63 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,40 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 1,86 euro; 3) Elmex Protezione Carie – 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 3,97 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 5,29 euro; 2) Acquafresh Tripla Protezione Menta Fresca – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,25 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 1,66 euro – Migliore del Test. E ora, rullo di tamburi… A sorpresa il miglior dentifricio in vendita al supermercato è il dentifricio Conad Protezione Completa con 71 punti: “Qualità Ottima – Prezzo medio 0,89 euro a confezione – formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 1,19 euro – Migliore del Test – Miglior Acquisto”.