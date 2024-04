Può una ragazza di soli 28 anni, fisicamente in buone condizioni di salute, ma che soffre da anni di una grave forma di depressione, decidere di togliersi la vita legalmente? In Olanda evidentemente sì, visto che la notizia arriva proprio da lì. La protagonista di questa agghiacciante storia si chiama Zoraya ter Beek, 28enne olandese con un disturbo della personalità e dello spettro autistico. La giovane ha deciso di porre fine alla sua lunga lotta contro la malattia ricorrendo all’eutanasia. Inevitabili le polemiche.

La legge olandese sull’eutanasia, considerata una delle più progressiste al mondo, permette infatti alle persone di fare la scelta di togliersi la vita nel caso in cui siano affetti da malattie incurabili che provocano sofferenze insopportabili, senza prospettive di miglioramento. Come nel caso, appunto, di Zoraya, al quale il suo psichiatra ha riferito che la sua depressione non sarebbe mai migliorata.

Zoraya spiega la sua decisione

E così Zoraya ha deciso di porre fine alle sue sofferenze optando per l’eutanasia. La 28enne ha rilasciato anche un’intervista al media americano ‘The free press’ in cui racconta il percorso che sta seguendo e i motivi di questa apparentemente inspiegabile scelta. La sua decisione ha però sollevato questioni etiche e morali, accendendo il dibattito sull’autodeterminazione e il diritto di scegliere come mettere fine alla propria vita in condizioni di estrema sofferenza.

Zoraya ter Beek ha anche rivelato di voler porre fine alla sua vita a maggio, aggiungendo di voler morire nel salotto di casa, con il suo fidanzato accanto. Poi un medico le somministrerà prima un sedativo, poi un farmaco che le fermerà il cuore.