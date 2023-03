Detenute madri, addio disegno di legge

Detenute madri, il PD ritira il disegno di legge. Perché in Commissione Giustizia la maggioranza voleva stravolgerne il testo già approvato a Montecitorio in senso restrittivo, mandando in carcere i figli insieme alle genitrici in caso di recidiva. Leggi anche >>>> Sondaggi, sale il Pd. Ok Terzo polo, frena Meloni



La battaglia in Commissione è stata aspra. La Lega ha annunciato che ripresenterà un altro testo, mentre sulla maggioranza è pioggia di critiche. “È immorale il comportamento della maggioranza contro le detenute madri e i loro figli – afferma Carlo Calenda -. Era e rimane una battaglia giusta su cui non si può arretrare: mai più bambini costretti a crescere in carcere”.

“Questa destra ogni giorno dà prova di incredibile disumanità – dice la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani -. E questa volta le vittime della loro cecità ideologica sono i bambin e le bambine di detenute madri. Con la nostra proposta madri e bambini non avrebbero vissuto in cella. Ma questo obiettivo è stato stravolto dalle forzature della destra che deve assumersi la responsabilità di scelte inaccettabili”.