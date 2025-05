Dì addio al tuo numero di conto bancario. L’UE introduce una rivoluzione nei pagamenti

La fine dei numeri sulle carte bancarie è vicina. Immagina un futuro in cui non sarà più necessario memorizzare il numero della tua carta di credito o il codice CVV. Le procedure di pagamento online diventeranno più rapide e sicure, grazie a una nuova normativa dell’UE che prevede la rimozione dei numeri dalle carte bancarie. Questo cambiamento sarà abilitato attraverso l’uso di tecnologie digitali avanzate e metodi di autenticazione biometrici. (Continua a leggere per ulteriori dettagli)

Addio ai Numeri sulle Carte Bancarie

Entro il 2030, l’Unione Europea prevede di eliminare tutti i numeri dalle carte bancarie, inclusi il numero della carta, la data di scadenza e il codice CVV. Questo ambizioso progetto mira a ridurre significativamente le frodi e migliorare l’esperienza degli utenti, rendendo le carte bancarie più sicure e all’avanguardia nel processo di digitalizzazione dei pagamenti.

Dal novembre 2023, le nuove carte non presenteranno più numeri in rilievo sulla parte anteriore; queste informazioni saranno invece stampate discretamente sul retro. Questo cambiamento punta a conferire alle carte un aspetto più moderno, eliminando la necessità dei numeri visibili grazie alla tecnologia del chip, che rende superflui i dispositivi per la stampa fisica delle carte.

Funzionamento del Nuovo Sistema

Le carte del futuro conterranno solo i dati essenziali del titolare, mentre tutte le altre informazioni saranno memorizzate digitalmente. Durante gli acquisti online, non sarà più necessario inserire manualmente alcun dato della carta. Gli utenti selezioneranno semplicemente il metodo di pagamento desiderato come CB, Visa o Mastercard, e verrà richiesto solo l’indirizzo e-mail o il numero di telefono associato al conto.

Una notifica verrà inviata all’app bancaria sul telefono dell’utente, richiedendo autorizzazione tramite impronta digitale o riconoscimento facciale. Questo sistema, noto come “tokenizzazione” e “click to pay”, è simile a quelli già utilizzati da servizi come PayPal, Apple Pay e Google Pay.

Vantaggi della Rimozione dei Numeri La rimozione dei numeri dalle carte bancarie offre diversi vantaggi: Maggiore sicurezza: Senza numeri stampati, le carte non possono essere facilmente copiate o fotografate, riducendo il rischio di pirateria.

Senza numeri stampati, le carte non possono essere facilmente copiate o fotografate, riducendo il rischio di pirateria. Riduzione delle frodi online: Le frodi sulle carte bancarie sono molto più comuni su internet rispetto ai negozi fisici, e questo nuovo sistema può ridurre notevolmente tale rischio.

Le frodi sulle carte bancarie sono molto più comuni su internet rispetto ai negozi fisici, e questo nuovo sistema può ridurre notevolmente tale rischio. Semplificazione dei pagamenti: Il processo di pagamento diventerà più veloce e intuitivo, eliminando la necessità di inserire manualmente le informazioni della carta.

L’adozione globale di questo sistema dipenderà dalla capacità dei commercianti di aggiornare la loro infrastruttura. Sarà necessario che i commercianti possano effettuare preautorizzazioni utilizzando solo l’indirizzo e-mail o il numero di telefono del cliente. Le prime carte senza numeri sono previste per il 2030, lasciando tempo sufficiente a banche, commercianti e reti di pagamento per adottare le nuove tecnologie.