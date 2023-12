Come ogni anno, le dichiarazioni dei redditi presentate dai politici nel 2023 possono essere consultate liberamente sulle loro pagine personali, caricate sul sito della Camera e del Senato. E, come puntualmente accade ogni anno, tutti si pongono sempre la stessa fatidica domanda: chi è il politico più ricco? Questa particolare classifica presenta diverse conferme, ma anche alcune novità.

Esaminando dunque le dichiarazioni dei redditi 2023 di parlamentari e membri del governo, il senatore più ricco risulta essere Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva dichiara infatti al fisco oltre 3 milioni di euro: 3.217.735 euro per la precisione. Renzi al momento sarebbe il più ricco del Parlamento, anche se non tutte le dichiarazioni sono state ancora pubblicate.

Renzi il più ricco, ecco chi si piazza alle sue spalle

Chi potrebbe insidiare il primato dell’ex segretario del Pd è Antonio Angelucci, il noto editore che lo scorso anno aveva dichiarato un patrimonio di oltre 4 milioni e mezzo di euro. Ad oggi il secondo in classifica dopo Renzi risulta essere il senatore a vita Renzo Piano con 2 milioni e 901mila euro. Terzo gradino del podio dei politici più ricchi è occupato invece dall’ex ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, che ha dichiarato 2 milioni e mezzo di euro per il 2023.

Ma anche il senatore e presidente della Lazio, Claudio Lotito, supera il milione di euro. Dando uno sguardo alle dichiarazioni dei leader di partito, Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia dichiara ‘solo’ 293.531 euro. Nicola Fratoianni di Sinistra Italia 104.212. Matteo Salvini della Lega 99.699. Elly Schlein del Pd dichiara 94.725 euro, mentre Carlo Calenda di Azione 65.291. Mancano infine ancora i dati riguardanti Giuseppe Conte del M5S.

