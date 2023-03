Diciottenne trovata morta in casa dopo una festa

Una ragazza diciottenne è morta in casa dopo una festa a Monza. La ragazza aveva presenziato a un party tra amici domenica scorsa, 5 marzo. Il giorno dopo il padre e alcune amiche l’hanno trovata priva di coscienza nel suo letto. Il trasporto d’urgenza in ospedale è stato inutile, la ragazza è morta per arresto cardiaco. La polizia indaga sull’uso di alcol e sostanze stupefacenti.

La polizia a Monza

Diciottenne trovata senza vita, si indaga sull’assunzione di alcol e droghe

La ragazza di 18 anni trovata priva di coscienza a Monza avrebbe assunto alcol e stupefacenti o farmaci. Si attendono i risultati dell’autopsia, effettuata ieri. Intorno al suo corpo, ancora in stato di incoscienza e poco prima della morte in ospedale, diverse bottiglie di whisky. Insospettita dalla sua assenza a scuola, un’amica che aveva partecipato alla festa ha avvertito il padre. Da lì la terribile scoperta e l’inutile corsa in ospedale, dove il personale sanitario non ha potuto fare molto, constatando il decesso della giovane per arresto cardiocircolatorio. Le indagini e le ricostruzioni sono tuttora in corso.

