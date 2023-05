Il mondo dello sport italiano è stato scosso dalla notizia della morte improvvisa di Diego Gigante, un giovane mezzofondista di 15 anni, avvenuta ieri durante una seduta di allenamento a Fiano Romano, in provincia di Roma.



Diego frequentava la scuola superiore a Passo Corese, in provincia di Rieti, e si allenava regolarmente con la squadra di atletica locale, l’Atletica Fiano Romano. Proprio durante uno di questi allenamenti, secondo le testimonianze dei compagni di squadra e del tecnico, il giovane sarebbe improvvisamente rientrato negli spogliatoi, dove sarebbe stato trovato privo di vita.



La notizia della morte di Diego ha lasciato increduli e addolorati non solo i suoi compagni di scuola e gli amici, ma anche tutta la comunità sportiva di Fiano Romano e dintorni. Il sindaco della città, Davide Santonastaso, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia di Diego tramite un post su Facebook, descrivendo la perdita del giovane atleta come un dolore straziante che sembra non avere fine.



Diego era un ragazzo appassionato di sport e, come riportato dal sito rietilife.com, aveva recentemente stabilito il suo personale sui 1000 metri. La sua morte improvvisa e inspiegabile ha lasciato tutti attoniti, in attesa di conoscere ulteriori dettagli sull’accaduto. Le autorità giudiziarie sono state informate dell’incidente e sono in corso le indagini per stabilire le cause della morte di Diego.