Dietrofront Meloni, salta l’incontro

Nuovo dietrofront della premier.

Giorgia Meloni vede i suoi fedelissimi in incontri provati e informali, ma salta il summit coi fedelissimi di Fratelli d’Italia. La premier anche stavolta ha cambiato idea, nonostante dai vertici del partito smentiscono che l’incontro fosse davvero in programma.

“ne abbiamo mai parlato – smentisce il ministro Francesco Lollobrigida, cognato della Meloni e alto dirigente di FdI -. Ci vediamo costantemente per fare il punto della situazione, non possiamo escludere che capiterà ancora”.

In realtà il summit si sarebbe dovuto tenere lunedì prossimo a Palazzo Chigi o a via della Scrofa. Tutto saltato, anche se probabilmente Meloni non rinuncerà a riunioni riservate e ristrette con i collaboratori più fidati.

Il momento per là premier è delicato, sotto attacco degli alleati e delle opposizioni per il taglio delle accise, su cui ha dovuto fare dietrofront.