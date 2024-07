Digitale terrestre, da Agosto cambia tutto. Milioni di televisori a rischio. Cosa fare per continuare a guardare la TV

Ma la tecnologia non doveva servire a semplificarci la vita? In molte occasioni in effetti lo fa, ma in altre ci costringe ad attraversare veri e propri labirinti di regole e passaggi complessi. E a volte, le due cose si intrecciano. È il caso delle novità in arrivo dal prossimo 28 di agosto per il digitale terrestre.

Gli aggiornamenti di questi sistemi migliorano la ricezione dei segnali e permettono di vedere più canali in modo più chiaro. Ma gli aggiornamenti frequenti rendono obsoleti i televisori comprati poco tempo fa. Poiché molti non possono permettersi di cambiare apparecchio con tanta frequenza, è importante sapere quali saranno le nuove regole del digitale terrestre in vigore dalla fine del mese prossimo e cosa dovremo fare per continuare a vedere i nostri programmi preferiti se possediamo un televisore non compatibile con il nuovo sistema.

Cos’è il Mux? È il diminutivo di Multiplex. Il 28 agosto verrà acceso il primo Mux in Dvb-T2. In parole semplici, questo è il nome del nuovo sistema, il nuovo standard europeo per la televisione digitale terrestre. Perché adottare questa nuova tecnologia? Perché consente una trasmissione migliore e più stabile.

Ma non tutti i televisori sono dotati di questo sistema. Se il vostro televisore è compatibile con il Dvb-T2, non avrete problemi e potrete continuare a ricevere i programmi come se niente fosse. Se invece non è compatibile, sarà necessario aggiornare l’apparecchio oppure ricorrere all’uso di un decoder esterno da collegare alla TV.

La tecnologia, quindi, ci offre nuove opportunità, ma richiede anche attenzione e adattamento. Mentre ci prepariamo per il 28 agosto, è bene informarsi e assicurarsi di essere pronti per il passaggio al nuovo sistema, così da non perdere i nostri programmi preferiti.