Diletta Leotta, l’annuncio (ovviamente) social

La famosa conduttrice siciliana Diletta Leotta ha annunciato ufficialmente attraverso il suo canale Instagram di essere incinta del portiere del Newcastle Loris Karius. La notizia, che era già nell’aria da diversi giorni, è stata accolta con grande entusiasmo dai fan della coppia.



Nel video postato su Instagram, Diletta Leotta è apparsa molto felice e commossa, abbracciata al suo compagno. La conduttrice ha dichiarato: “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!”.



La notizia ha suscitato numerose reazioni tra gli amici e i fan della coppia, che hanno inviato i loro auguri di felicità. Diletta Leotta e Loris Karius hanno iniziato a frequentarsi nel 2020 e da allora sono apparsi insieme in diverse occasioni.



La loro storia d’amore è stata resa nota al grande pubblico anche grazie alle parole dolci che la conduttrice ha rivolto al portiere durante la finale di Carabao Cup. In quell’occasione, Karius è tornato ad essere protagonista dopo la difficile esperienza vissuta nel 2018, quando, tra i pali del Liverpool, aveva subito alcune clamorose sviste nella finale di Champions League contro il Real Madrid.



Ora, la coppia si appresta ad affrontare una nuova avventura insieme, quella di diventare genitori. Diletta Leotta ha mostrato tutta la sua gioia nel condividere con i suoi fan questa grande notizia, che rappresenta un nuovo capitolo nella loro storia d’amore.