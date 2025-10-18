Dimissioni! Cinque stelle nel caos!

Chiara Appendino ha annunciato le sue dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 Stelle nel corso del Consiglio nazionale convocato questa mattina alle dieci. L’ex sindaca di Torino ha motivato questa scelta come un atto di coerenza e una riflessione profonda sull’attuale fase politica del Movimento: “È tempo di rimetterci tutti in discussione”, ha dichiarato davanti ai vertici, confermando le voci che si erano diffuse nelle ultime ore.

Fonti interne riferiscono che Appendino aveva anticipato la sua decisione anche attraverso messaggi nella chat dei deputati M5S, manifestando dubbi sulla direzione politica intrapresa dal gruppo. Durante l’assemblea congiunta dei parlamentari di martedì scorso, aveva espresso preoccupazione nel vedere il Movimento avvicinarsi troppo al Partito Democratico, affermando di non sostenere un’alleanza con Eugenio Giani in Toscana.

Tensioni interne e scadenze per la leadership del Movimento 5 Stelle

Le dimissioni di Appendino giungono a ridosso del rinnovo della presidenza di Giuseppe Conte, che sarà sottoposto al voto degli iscritti proprio nel fine settimana, insieme ai cinque vicepresidenti destinati a essere riconfermati. Questo tempismo conferisce al gesto di Appendino un valore politico significativo, segnalando il malcontento di una parte del Movimento rispetto alla linea di un avvicinamento strutturale al centrosinistra.

Per l’ex sindaca torinese, la priorità rimane quella di recuperare gli elettori astenuti e di rilanciare tematiche originali e distintive del Movimento, evitando l’autoreferenzialità e l’idea che basti prendere le distanze dagli altri partiti per riconquistare consenso. La sua decisione sancisce la fine di una fase interna e apre la strada a un necessario rinnovamento, proprio in un momento cruciale in cui il Movimento 5 Stelle si prepara a ridefinire ruoli, strategie e identità.