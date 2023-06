Disastro ferroviario, centinaia di morti e feriti

Un terribile incidente ferroviario si è verificato nello Stato orientale dell’Orissa, in India, lasciando dietro di sé un tragico bilancio di più di 200 morti e 850 feriti. I soccorritori, circa un centinaio, sono al lavoro per salvare circa 200 passeggeri rimasti intrappolati nei vagoni.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di indagine, secondo quanto dichiarato da Amitabh Sharma, portavoce delle Ferrovie indiane. Secondo una prima ricostruzione, alcune carrozze del Coromandel Express, in viaggio da Howrah a Chennai, sono deragliate vicino a Baleswar e sono finite su un altro binario. Il treno merci Yashwantpur-Howrah Superfast, proveniente dal lato opposto, avrebbe quindi tamponato i vagoni. “Un treno proveniente da Yeswanthpur e diretto a Howrah si è schiantato contro quei vagoni provocando il deragliamento delle sue 3-4 carrozze”, ha spiegato Sharma.

Le autorità stanno facendo tutto il possibile per affrontare questa tragedia. “Non siamo ancora in grado di stabilire cosa sia successo, diverse squadre sono sul posto e tutti sono impegnati nelle operazioni di soccorso”, ha dichiarato un funzionario di polizia. Sul luogo dell’incidente sono state inviate 75 ambulanze, mentre numerosi medici provenienti da altri distretti sono arrivati per fornire assistenza ai feriti. Coloro che necessitavano di cure sono stati trasportati nelle strutture sanitarie della regione.