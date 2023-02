Disperso un bimbo di 6 anni in gita coi genitori, è salvo

“Sta bene!”. L’urlo è arrivato dal fondo del fosso quando i soccorritori hanno raggiunto il bambino di 6 anni scivolato nei pressi della Grotta di San Francesco a Pian dell’Elmo, nel territorio di Apiro (Macerata). Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 febbraio, era scattato l’allarme nella zona del monte San Vicino.

A chiamare i soccorsi sono stati i genitori del piccolo di 6 anni, che mentre si trovavano nella zona della grotta di San Francesco hanno perso le tracce del ragazzino scivolato sulla neve. Sul posto è entrato in azione anche un elicottero per le ricerche dall’alto, in quanto si tratta di un’area abbastanza impervia. Chiesto anche il supporto di un velivolo dotato di termocamera. Dopo circa tre ore, il bambino è stato ritrovato ed è stato raggiunto dai soccorsi. Il tutto proprio poco prima che calasse il sole. Poteva andare molto peggio.