Addio ai telefoni cellulari: il proprietario di WhatsApp ha detto che verranno sostituiti con questo dispositivo

L’era dei telefoni cellulari potrebbe avvicinarsi alla sua conclusione, secondo le recenti dichiarazioni di Mark Zuckerberg. Durante un evento aziendale, il CEO di Meta, la società che controlla WhatsApp, Instagram e Facebook, ha suggerito che i tradizionali smartphone potrebbero presto essere superati da tecnologie più avanzate. Scopriamo quale dispositivo potrebbe prendere il posto dei telefoni cellulari.

Il Dispositivo Che Sostituirà i Telefoni Cellulari

“I telefoni cellulari sono piccoli, distraggono e limitano le interazioni personali”, ha osservato Zuckerberg. La questione cruciale è quando questi dispositivi perderanno il loro predominio nel mondo tecnologico? E soprattutto, quando diventeranno obsoleti?

Zuckerberg ha sorpreso molti con la sua visione del futuro. Durante il Meta Connect 2024, ha presentato i nuovi occhiali olografici Meta Quest 3S, proposti a 299,99 USD. Questi occhiali, grazie alla loro portabilità e connettività, promettono di rivoluzionare l’esperienza utente sia visivamente che auditivamente. Gli occhiali di realtà aumentata sono destinati a diventare protagonisti di una nuova era digitale.

Inoltre, Zuckerberg ha affermato che i telefoni cellulari hanno smesso di progredire. “Tra 10 anni, molti non porteranno più con sé i loro telefoni, ma useranno gli occhiali per tutto”, ha previsto. Ma perché gli occhiali intelligenti potrebbero sostituire gli attuali dispositivi mobili?

“Immaginate di essere in un caffè e avere più schermi di lavoro davanti a voi o giocare a ping-pong su un tavolo virtuale”, ha spiegato Zuckerberg come esempio. Si prevede che questo strumento diventerà presto il principale mezzo di comunicazione e intrattenimento. Siete pronti per questo cambiamento? (Foto: Canva Pro)