“Diva capricciosa”, dietro le quinte di Sanremo tutti contro Chiara

“Sembra sia stara ribattezzata Chiara Maestà”: il critico televisivo e “sanremista”, Davide Maggio, svela sul suo blog alcuni retroscena eloquenti sulla presenza di Ferragni al Festival di Sanremo.

Chiara Ferragni con Amadeus

“Curioso di vederla all’opera”, si è detto Maggio. Non per “sadismo nel veder capitolare l’ennesimo influencer alla prova del nove con il pubblico vero, ambìto e più ampio della tv generalista” aggiunge subito il critico, ma per “curiosità vera di capire sino a che punto e in che modo possa traslare nel contesto più pop del Paese il favoloso mondo di Chiara fatto di scatti, filtri, supplied, collab, campane di vetro e torri d’avorio”.

Davide Maggio

“A giudicare dai primi ‘dietro le quinte’ intercettati – prosegue Maggio – sembra che l’influencer di Cremona abbia iniziato a fare un po’ i capricci come una diva”.

Questa etichetta se la sarebbe meritate perché “pare non abbia alcuna intenzione di posare con le altre co-conduttrici della kermesse per i servizi fotografici di rito. Per lei, solo scatti in solitaria. Della serie: ‘Girls supporting girls but not co-hosts”.

E non è finita. !Chiara avrebbe chiesto una stanza tutta sua nei pressi della sala stampa, un ‘fortino extra omnes’ per rilassarsi prima del confronto con i giornalisti”.

Conclude il critico tv: “Roba da ridere per chi conosce le tempistiche di quegli incontri nella città dei fiori e, più in generale, la frenesia di un tritacarne mediatico come Sanremo”.