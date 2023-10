Via libera a divorzio e separazione in un unico atto dopo una storica sentenza della Cassazione. L’analisi dell’avvocato Alessandro Simeone, membro del Comitato scientifico de “Il Familiarista” di Giuffré Francis Lefebvre per Repubblica. La Cassazione ha emesso una sentenza storica che permette a chi desidera separarsi e divorziare in un unico processo di farlo. In questo modo si evita la necessità di avviare due procedimenti distinti, pagare due volte l’avvocato e il contributo unificato. La decisione rappresenta una delle prime applicazioni della riforma Cartabia, in vigore dallo scorso febbraio. La riforma mira a semplificare la vita delle persone che si separano e a proteggere i figli dal rischio di conflitti multipli in tempi ravvicinati.

Riforma Cartabia: arriva il divorzio facile in Italia, storica sentenza della Cassazione

Arriva il divorzio facile in Italia, storica sentenza della Cassazione. La novità arriva dopo un periodo di sperimentazione a Milano, Genova e Vercelli. La richiesta di intervento della Cassazione è dovuta all’opposizione da parte di altri giudici, tra cui quelli Firenze, e da alcuni professori universitari.

La Cassazione ha tuttavia dato ragione ai primi. Finora, chiunque volesse definire i dettagli della separazione deve affrontare una vera odissea. Firmare un accordo di separazione, attendere sei mesi e quindi tornare dall’avvocato per negoziare con l’ex partner, depositare un secondo ricorso e aspettare la sentenza. Era vietato stipulare accordi che riguardassero sia la separazione sia il divorzio. Ora, invece, è possibile concordare un unico accordo che copra sia la separazione che il divorzio. Discutere tutte le richieste pertinenti in un contesto unico, firmare un unico documento e depositarlo presso il Tribunale. Successivamente, i giudici, con l’ausilio di innovazioni anche telematiche, emetteranno prima la sentenza di separazione e, dopo soli sei mesi, quella di divorzio. Questo nuovo approccio permette di risparmiare tempo, energia e denaro, avvicinando così la giustizia familiare alle esigenze dei cittadini. Un notevole vantaggio in termini di efficienza e convenienza per le persone coinvolte.