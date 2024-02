Donna trovata morta nella sua villa: il dettaglio sul suo corpo: “Cosa le hanno fatto”

Una donna di 78 anni è morta a Puegnago sul Garda, in provincia di Brescia, dopo quello che sembra un tentativo di rapina finito in tragedia. A dare l’allarme, questa mattina, i vicini di casa, che non l’avevano vista uscire come ogni mattina.

Leggi anche: Neonata morta nella culla, la drammatica scoperta e le accuse ai genitori

Leggi anche: Omicidio Riva del Garda, il figlio della donna confessa dopo ore di l’interrogatorio

Il particolare che rafforza la tesi della rapina violenta

L’ipotesi degli inquirenti è che si tratti di una rapina nella sua villa, finita male. Sul corpo non vi sono tracce ematiche, a quanto pare. Ma ad un primo esame l’anziana ha subito un’aggressione violenta, particolare che dà forza alla pista dell’intrusione nella villa per un tentativo di furto. L’autopsia darà risposte più chiare.