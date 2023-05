Dopo il per sempre felici e contenti…

Dopo una lunga vita da principessa, Cenerentola decide di trasferirsi da sola con il suo gatto in una casetta in un bellissimo bosco. Una fatina, che conosce bene Cenerentola, passa a trovarla e le dice che può esprimere tre desideri. Cenerentola dice: “Cara fatina, per prima cosa ci terrei tanto ad essere sempre giovane e bella!”

La fatina esclama: “Certo, sarà fatto!” Poi, Cenerentola dice: “Come seconda cosa cara fatina, vorrei essere immortale!” La fatina esclama: “Certamente, sarà fatto!”

Infine, Cenerentola dice: “Cara fatina, come ultimo desiderio dato che sono sempre da sola, vorrei un compagno!”Al che, la fatina trasforma immediatamente il gatto di Cenerentola in uno splendido principe azzurro, e se ne va. Rimasta sola con il suo bellissimo compagno, Cenerentola, colta dal desiderio, inizia a spogliarlo, e il principe esclama: “Ora ti sei pentita di avermi castrato?”