Dopo una dura giornata nel Paradiso Terrestre, Adamo torna a casa e…

Benvenuti in un momento di leggerezza e divertimento! Oggi voglio raccontarvi una barzelletta che ci porta direttamente nel Paradiso Terrestre, dove tutto ha avuto origine. Immaginate Adamo, appena tornato a casa dopo una lunga giornata, che si trova di fronte a Eva intenta in un’attività piuttosto insolita. Lei sta strofinando un sasso su una foglia di fico.

La curiosità di Adamo non può essere trattenuta e così gli chiede: “Eva… ma che stai a fa’?” La risposta di Eva, con un tocco di ironia, non si fa attendere: “Ma come Adamo… te sto a stira’ le mutande!!”. Una battuta semplice ma d’impatto che fa sorridere, mettendo in scena la vita quotidiana nel luogo che ha dato inizio all’umanità.