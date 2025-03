Ti sei mai addormentato lasciando il telefono in carica al tuo fianco? È un’abitudine diffusa, quella di riporre il cellulare accanto a noi mentre dormiamo, con il cavo di ricarica inserito. Tuttavia, nasconde insidie che dovremmo evitare. Scopriamo cosa rende sconsigliabile ricaricare il cellulare di notte e quali sono gli effetti negativi sulla salute.

I pericoli della ricarica notturna

Lasciare il telefono in carica sul comodino altera il sonno e non solo. La luce blu del dispositivo può interrompere la produzione di melatonina, compromettendo il tuo riposo. Inoltre, i campi elettromagnetici emessi dallo smartphone possono peggiorare il metabolismo. Vi è, poi, il rischio delle batterie agli ioni di litio: pur essendo efficaci, potrebbe verificarsi un surriscaldamento o un cortocircuito che renda il telefono un vero pericolo, rilasciando fumi tossici. Il rischio principale è che una combustione accidentale avvenga durante la notte, quando non puoi intervenire, mettendo a repentaglio la tua sicurezza e quella dei familiari. Se le fiamme si propagano ai mobili o agli oggetti infiammabili, il fumo potrebbe risultare letale. Troppo spesso sottovalutiamo i rischi legati a errori comuni.

Molti di noi commettono passi falsi come:

– Nascondere il telefono sotto il cuscino

– Posarlo su superfici che possono prendere fuoco

– Usare accessori di ricarica non certificati

Per ridurre i rischi, gli esperti suggeriscono di:

– Ricaricarlo durante il giorno quando si è più vigili

– Scegliere sempre caricabatterie originali

– Evitare superfici infiammabili

– Non mettere il telefono sotto il cuscino per prevenire il surriscaldamento.