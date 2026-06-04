Un episodio di violenza e tensione ha riportato sotto i riflettori un ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, fino a poco tempo fa quasi dimenticato dal grande pubblico. La vicenda, avvenuta in un pronto soccorso romano, ha scatenato l’intervento delle forze dell’ordine e un conseguente arresto, suscitando una forte reazione da parte delle istituzioni sanitarie e giudiziarie coinvolte.

Il 31 maggio scorso, Simone Benedetti, ex ballerino della terza edizione del talent show, si è recato al Pronto Soccorso dell’Aurelia Hospital dopo essere stato investito come pedone. Quello che sembrava un normale accesso ospedaliero si è però trasformato in una situazione di emergenza a causa del suo comportamento aggressivo durante l’attesa.

Il caos nato da una sigaretta accesa

Secondo le ricostruzioni fornite da fonti giornalistiche, il punto di rottura è stato l’accendersi di una sigaretta all’interno dei locali dell’ospedale, in violazione del divieto vigente. Il personale sanitario ha chiesto a Benedetti di spegnere il tabacco, ma la risposta è stata un’escalation di minacce e insulti, che hanno coinvolto anche gli agenti di polizia intervenuti per sedare la situazione.

Le parole rivolte agli infermieri sono state particolarmente pesanti: «Fate una brutta fine, qui faccio saltare tutto, ammazzo te e la tua famiglia». Minacce che si sono estese a livello personale, con riferimenti precisi al domicilio e ai familiari di una delle operatrici sanitarie.

All’arrivo degli agenti, Benedetti non ha mostrato segni di calmarsi, continuando con frasi intimidatorie e violente: «I poliziotti devono morire tutti, andatevene o vi faccio saltare in aria». Un atteggiamento che ha reso inevitabile l’arresto con l’accusa di resistenza e violenza privata aggravata.

Le conseguenze giudiziarie e le dichiarazioni della difesa

Il Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento cautelare, imponendo al ballerino l’obbligo di non lasciare il territorio capitolino in attesa degli sviluppi dell’inchiesta. Nel frattempo, la difesa ha contestato alcune modalità dell’arresto, denunciando presunti maltrattamenti subiti da Benedetti, tra cui l’immobilizzazione con nastro adesivo e il trascinamento a terra.

L’avvocato Giovanni Ferrari, che rappresenta l’ex protagonista televisivo, ha assicurato che sarà approfondita ogni fase per fare piena luce sulla vicenda, evidenziando la necessità di rispettare la presunzione di innocenza fino alla conclusione delle indagini.

Un passato tv che ora pesa sul presente

Simone Benedetti è ricordato dal pubblico soprattutto per la sua presenza breve ma intensa nel talent show Amici, dove si distinse per un carattere spesso diretto e impulsivo. Oggi, quel ricordo televisivo si intreccia inevitabilmente con una vicenda giudiziaria delicata, che alimenta un dibattito sul rapporto tra personaggi pubblici e responsabilità civiche.

Tra i commenti ancora reperibili online spicca quello di un utente che definiva Benedetti «la strafottenza nei confronti di Chicco», un episodio che sottolineava già allora la sua personalità fuori dagli schemi, ora al centro di un’indagine che potrebbe riservare sviluppi importanti.

Le autorità proseguono con le indagini, mentre la magistratura dovrà valutare con attenzione ogni elemento per garantire giustizia e serenità a tutte le parti coinvolte.