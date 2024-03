“Dovete sapere perché non ho vinto”. Grande Fratello, Beatrice vuota il sacco: “Sono stati loro”

Lunedì 25 marzo Beatrice ha dovuto accontentarsi del secondo posto al Grande Fratello, conquistato invece da Perla, e ora proprio l’attrice ha deciso di rilasciare un’intervista. Qui ha spiegato perché non ha vinto, fornendo tutti i i dettagli del caso. Ancora una volta si è confermata molto sincera e lucida nella sua analisi e questo è molto apprezzato dal suo pubblico.

Ovviamente c’è chi non la penserà allo stesso modo, dato che nel corso dei quasi 7 mesi trascorsi in casa, si è anche creata tante antipatie tra i telespettatori. Beatrice si è soffermata a mente fredda sul Grande Fratello e ha ormai capito perché non ha vinto, lasciando lo scettro all’ex concorrente di Temptation Island, che ha sbaragliato tutta la concorrenza.

Beatrice parla del Grande Fratello e spiega ora perché non ha vinto

A contattarla è stato il settimanale Chi, dove lavora anche il conduttore del GF Alfonso Signorini. Beatrice è stata interpellata sull'esperienza al Grande Fratello e si è resa conto di una cosa importante. Perché non ha vinto è la domanda ricorrente di tanti suoi fan, quindi lei ha voluto fare chiarezza fornendo la sua opinione. E inevitabilmente è stata menzionata Perla.