L’avventura di Geolier al Festival di Sanremo, che si è conclusa con il secondo posto dietro la vincitrice Angelina Mango, è stata seguita passo passo dalle Iene. Le telecamere del programma Mediaset hanno infatti filmato quanto accaduto durante le intense serate della kermesse musicale, riprendendo tutti i momenti principali vissuti dall’artista: il primo red carpet, lo scherzo a Rose Villain, quello ricevuto da Stash, la preparazione prima di ogni esibizione, la vocal coach, le esibizioni sul palco, l’arrivo dei genitori ai quali è profondamente legato e perfino il momento più difficile di tutti, i fischi ricevuti dopo la vittoria nella serata delle cover.

Proprio la serata cover è stato uno dei momenti più complicati per Geolier, “distrutto” dopo polemiche e fischi. Il commento a caldo dietro le quinte, però, è stato tutt’altro che aggressivo, anzi. Le prime parole dell’artista sono state indirizzate ad Angelina Mango, che avrebbe poi vinto il Festival: “Lì ci poteva stare anche Mahmood o Fred De Palma, avrebbero fischiato lo stesso. Angelina doveva vincere, è spettacolare quello che ha fatto. Io ho votato lei, e gli altri 4 voti li ho dati a me. Per sicurezza”.

Le telecamere de Le Iene hanno filmato anche il momento in cui Geolier, dopo essersi classificato secondo, ha lasciato l’Ariston per prepararsi a tornare a casa. Sul viso una traccia di amarezza: “Volevo portare il premio a Napoli ma le persone che vivono a Napoli dicono che ho vinto lo stesso, quindi va bene così”. Poi una battuta ai giornalisti incontrati in conferenza stampa: “Molti mi hanno detto che avrei meritato di vincere. Quindi perché non mi hanno votato?”.