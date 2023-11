La chiamata alle armi è sempre grande fonte di preoccupazione. Lo sa bene Xolidayboy (pseudonimo di Ivan Minaev) che ha avuto un malore durante un suo concerto a Stavropol, in Russia. Il giovane, nato a Sebastopoli (Crimea), in mattinata aveva ricevuto la convocazione presso l’ufficio di registrazione e arruolamento militare dell’aeroporto della città di Mineralnye Vody. Questa chiamata lo ha gettato in uno stato depressivo ma non ha voluto comunque rinunciare a salire sul palco.



Il giovane è in cura per un forte “stato depressivo”

Mentre Xolidayboy era sul palco, ha incominciato ad accusare debolezza e forti dolori al petto. Trasportata dall’ambulanza, è stato ricoverato nel reparto di neurologia dell’ospedale, come ha scritto il canale Telegram Baza. I medici che lo hanno in cura, sostengono che sia in un profondo stato depressivo ma che le condizioni generali di salute siano buone. Il concerto in programma il 9 novembre a Nizhny Novgorod non è stato ancora formalmente annullato.

Guai con il governo russo

Secondo il canale Telegram, pochi giorni fa, la presidente della Safe Internet League, Ekaterina Mizulina, ha sporto denuncia alla polizia contro Xolidayboy e ha invitato gli organizzatori dei suoi concerti a cancellare il tour. La denuncia è partita a causa dei video pubblicati dal tiktoker in cui l’artista si definisce ucraino e racconta le sue esperienze sulla riunificazione della Crimea con la Russia.

Nel frattempo, la produttrice del giovane cantante ha detto che, a loro volta, presenteranno una denuncia contro Mizulina, che “molesta gli artisti a scopo di pubblicità personale”.