Dramma in Italia: trovata morta la figlia del big della tv, cosa le è successo

Camilla Sanvoisin, una giovane di 25 anni, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione nella zona della Giustiniana, a Roma, nella mattinata di giovedì. La ragazza era figlia di Axel Egon Sanvoisin, un noto produttore televisivo e specialista in comunicazione ed eventi, molto apprezzato nel settore dello spettacolo italiano.

Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato causato da un arresto cardiaco. A dare l’allarme è stato il suo compagno, Giacomo Celluprica, 35 anni, che ha contattato i soccorsi intorno alle 5:50 del mattino. “Venite subito, la mia compagna è in condizioni critiche, non risponde”, avrebbe riferito agli operatori del 118. Purtroppo, al loro arrivo, per la giovane non c’era più nulla da fare.

Le indagini condotte dalla polizia hanno portato alla scoperta di quantità di metadone superiori a quelle normalmente prescritte all’interno dell’appartamento. Questo elemento ha determinato l’arresto di Celluprica con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti, misura che è stata convalidata ieri dalle autorità.

Alcuni amici della coppia hanno rivelato che la loro relazione non era sempre serena e che ci sarebbero stati momenti di tensione tra loro. Tuttavia, sul corpo di Camilla non sono stati trovati segni di violenza, e la salma è stata affidata all’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Le indagini preliminari suggeriscono che la coppia avesse fatto uso di droghe prima di coricarsi e che solo diverse ore dopo Celluprica si sia reso conto della gravità della situazione, decidendo infine di chiamare i soccorsi. La polizia prosegue nelle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica degli eventi.

Camilla aveva recentemente intrapreso un nuovo percorso di studi presso il BigRock Institute of Magic Technologies, un campus innovativo. Suo padre Axel, appartenente a una nota famiglia di dentisti di origine francese radicata nei quartieri di Prati e Olgiata, le aveva suggerito di trasferirsi in una zona più immersa nella natura. In precedenza, la giovane aveva vissuto nel cuore di Roma, nei pressi del Pantheon, dove aveva anche frequentato il liceo.

Pochi giorni prima della tragedia, Camilla aveva rivisto alcune amiche del periodo scolastico, spinte dalla recente scomparsa di una di loro. “Sembrava la solita Camilla”, hanno raccontato le sue amiche, ricordandola con affetto.