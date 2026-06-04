Dramma lontano da casa, Sofia muore a 20 anni durante l’Erasmus: la causa del decesso

Profondo cordoglio a Palermo per la scomparsa di Sofia Barillà, giovane studentessa di 20 anni trovata senza vita nel suo appartamento a Caldas da Rainha, in Portogallo. La ragazza si trovava nel Paese per un periodo di studio previsto dal programma internazionale Erasmus.

Il ritrovamento e la reazione della famiglia

La tragedia si è consumata domenica 31 maggio, quando la giovane è stata rinvenuta priva di vita nell’abitazione in cui risiedeva durante il soggiorno all’estero. Immediatamente la notizia ha raggiunto i familiari, che si sono messi in viaggio per il Portogallo, assistiti dalla Farnesina e dalle autorità consolari italiane impegnate nel seguire da vicino la vicenda.

Cause del decesso e indagini in corso

L’autopsia ha allontanato ogni possibile dubbio sulle cause del decesso. Sofia è morta per un’ischemia cardiaca che non le ha dato scampo. La giovane si trovava in casa, in bagno, quando ha avuto un malore. Inutili i soccorsi da parte dei coinquilini e poi del personale sanitario di Caldas de Rainha, la città circa cinquanta chilometri da Lisbona in cui Sofia abitava da alcuni mesi.

La salma della studentessa rientrerà in Italia tra oggi, giovedì 4 giugno, e domani venerdì 5.

Impatto sulla comunità e messaggi di cordoglio

La notizia ha suscitato profondo dolore all’interno della comunità universitaria e tra gli amici, che in queste ore stanno esprimendo vicinanza e solidarietà alla famiglia attraverso messaggi e testimonianze sui social network. La perdita improvvisa di una giovane studentessa impegnata in un’esperienza formativa internazionale ha colpito emotivamente molte persone in Italia e all’estero.

Il programma Erasmus: un’opportunità di mobilità internazionale

Il progetto Erasmus rappresenta uno dei principali strumenti europei per la mobilità degli studenti universitari, offrendo a migliaia di giovani ogni anno la possibilità di studiare all’estero e vivere un’esperienza culturale e formativa unica. La morte di Sofia Barillà durante il soggiorno rappresenta un evento grave e raro che ha suscitato particolare attenzione sia tra le istituzioni sia nella comunità studentesca.