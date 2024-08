Dramma terribile, bimba di 2 anni viene investita nel parcheggio dell’ospedale: choc per la madre

Un dramma ha colpito Torino nelle prime ore di questa mattina, quando una bambina di soli due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco. La piccola, subito trasportata d’urgenza all’ospedale Infantile Regina Margherita per le gravi ferite riportate, non è riuscita a sopravvivere nonostante gli sforzi incessanti dei medici.

L’incidente è avvenuto mentre la bambina era con la madre, che, secondo le ricostruzioni, stava chiedendo l’elemosina nel parcheggio. Un’automobilista, nel corso di una manovra, ha investito accidentalmente la piccola. La conducente, colpita da un profondo stato di shock, è stata anch’essa portata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le condizioni della bambina sono apparse subito gravissime: già ieri, al San Giovanni Bosco, aveva subito due arresti cardiaci. Questa mattina, un ulteriore arresto cardiaco, causato dall’insufficienza degli organi vitali gravemente compromessi dai traumi, ha portato al tragico epilogo.

La notizia ha rapidamente raggiunto familiari e amici, che si sono riuniti in segno di lutto davanti all’ospedale Regina Margherita. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in un momento di così grande dolore.

Questo tragico evento ha profondamente scosso la comunità, sollevando domande sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sulle circostanze che hanno portato a una fatalità così devastante.