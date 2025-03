“Dritto e Rovescio”, Del Debbio choc contro Bottura e Giannini: “Andate a fare in c**”

Durante una recente puntata del programma televisivo “Dritto e Rovescio”, il conduttore Paolo Del Debbio ha replicato con fermezza alle critiche mosse dai giornalisti Luca Bottura e Massimo Giannini. Il dibattito si è concentrato sull’uso del termine “retequattrismo“, impiegato in tono dispregiativo per descrivere un certo stile giornalistico. Del Debbio ha difeso con vigore il proprio lavoro e quello della rete, respingendo le accuse dei due critici. Nella trasmissione, Del Debbio ha affrontato direttamente Bottura, criticando l’uso del termine “retequattrismo” e dichiarando che non abbia alcun fondamento. Ha poi rivolto la sua attenzione a Giannini, che aveva etichettato alcuni giornalisti come “sicari”, invitandolo a non atteggiarsi a figure come David Letterman. Le sue affermazioni sono state particolarmente incisive, culminando in un’espressione volgare rivolta a entrambi.

Del Debbio ha dichiarato con veemenza: “Volevo dire a Luca Bottura che ha scritto ‘il retequattrismo’, lo dica a sua sorella. Non esiste il retequattrismo. Se pensa che sia qualcosa che non va bene, se lo tenga per sé, perché non se ne fotte nulla nessuno di Luca Bottura“. Rivolgendosi a Giannini, ha aggiunto: “Quell’altro piccolo genio di Massimo Giannini che dice: ‘è ora di rispondere a questo giornalismo’, come se lui fosse Letterman. Ma andate a fare in c*lo“. Il termine “retequattrismo” è spesso utilizzato in modo critico per descrivere uno stile giornalistico percepito come eccessivamente partigiano. In passato, Del Debbio aveva già manifestato la sua disapprovazione per questa etichetta, affermando di non comprenderne il significato e ribadendo la sua indipendenza da partiti politici e associazioni. Ha sottolineato di svolgere il suo lavoro in modo autonomo, senza affiliarsi a gruppi o movimenti, prendendo le distanze da qualsiasi inquadramento ideologico.