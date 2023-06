Due amiche, sedute ad un tavolino, scambiano consigli sulla dieta e sul modo migliore per mantenersi in forma…

Eccoci di nuovo qui, pronti a condividere una barzelletta che vi farà sbellicare dalle risate. Siete pronti per un momento di puro divertimento? Questa volta, la storia che vi presenteremo vi svelerà il segreto per un’amicizia lunga e duratura, basata sulle risate e sull’allegria. State per entrare in un mondo di umorismo e comicità, dove il sorriso è la chiave per creare legami indissolubili. Siete curiosi di scoprire come va a finire? Bene, non perdiamo altro tempo! Mettetevi comodi, preparatevi a ridere e… bando alle ciance! Iniziamo!

In un vivace bar all’interno di un centro benessere. Due amiche, sedute ad un tavolino, scambiano consigli sulla dieta e sul modo migliore per mantenere la forma fisica. Una di loro guarda l’altra con un’espressione di entusiasmo e dice: “Ho appena bruciato 2.500 calorie”. L’amica, visibilmente sorpresa e desiderosa di conoscere il segreto di tanto successo, risponde con impazienza: “Davvero??!! Devi dirmi come hai fatto! Sono curiosa di conoscere tutti i dettagli e provare anche io!”. E l’amica senza alcun cenno di sorriso: “Ho dimenticato la torta nel forno…