Due amici, entrambi impegnati in politica, si incontrano dopo anni…

Due amici, entrambi impegnati in politica, per qualche anno si perdono di vista. Dopo alcuni anni il primo va trovare il secondo. Questo ha una casa enorme, con tre macchine, autista, piscina e campi da tennis…

– Senti un po’, ma come hai fatto?

– Eh, beh, sai… sono diventato assessore ai lavori pubblici.

– Beato te… con lo stipendio che ho io altro che una casa come questa!

– Beh… vuoi sapere come si fa? La vedi quella strada che passa là in fondo?

– Si… perché?

– È bastato farla un po’ più stretta… un po’ più corta…

– Aaaaaaahhh, ora ho capito!

Dopo un paio di anni si ritrovano a casa dell’altro, una super-mega-villa con campo da tennis, piscina, un parco macchine esagerato…

– Porca miseria… sei ancora più in gamba di me! Ma come hai fatto?

– Vedi la strada là in fondo?

– No.

– Appunto!