Due amici vanno in una savana: uno col fucile, l’altro senza. Passano davanti a loro tanti animali, come fenicotteri rosa, scimmie, daini. A un certo punto passa davanti a loro un leone… Continua

Due amici vanno in una savana: uno col fucile, l’altro senza. Passano davanti a loro tanti animali, come fenicotteri rosa, scimmie, daini. A un certo punto passa davanti a loro un leone e l’amico incita l’altro: “forza, che aspetti? Sparagli!” ma l amico non fa niente ed il leone se ne va indisturbato.

Dopodiché passa davanti loro un grosso asino e lui, senza pensarci due volte, gli spara. L’amico allora dispiaciuto: “perchè l’hai ucciso? non ci avrebbe fatto niente!” e l altro: “no, però mi stava a rifregà…”